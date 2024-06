Cds - Risposta pazzesca di ADL: ha preso un fuoriclasse per la panchina

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta l'arrivo in panchina di Conte da ieri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli

© foto di sscnapoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta l'arrivo in panchina di Conte da ieri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli: "De Laurentiis è ripartito da un allenatore terrific, che in inglese significa eccezionale. C’è poco altro da aggiungere a quella foto iconica: dopo il peggio, il meglio.

Una risposta pazzesca di De Laurentiis dopo aver raccolto i cocci dello scudetto e di una gestione piena di errori. Un anno disgraziato, una pessima annata: tutto vero, tutto sacrosanto, ma non si può mica vivere in eterno di passato. Soprattutto con un tecnico del genere in panchina, un fuoriclasse che sa di leadership, ordine, ambizione e, secondo la speranza dei tifosi, nuove vittorie".