CdS - Simeone pronto alle visite, attende ok dal Verona: ultimo miglio il più pericoloso

Andrea Petagna al Monza sblocca Giovanni Simeone al Napoli. A fare il punto sulla trattativa è il Corriere dello Sport: "I due milioni e mezzo che il Napoli ha ottenuto dalla cessione di Petagna al Monza verrebbero girati immediatamente come anticipo-prestito; il resto, altro dodici milioni di euro, sarebbero da riconoscere in futuro, tra una o due annualità, ed arriverebbero comunque dalla Brianza, da dove ne partiranno, nella prossima estate, altri 12 e mezzo.

E’ un complicato intrigo, anche una forma di equilibrismo finanziario, che rispetta il bilancio e pure l’organico: Simeone, come Petagna, ha le valigie sistemate nel cofano della macchina, è pronto a mettersi in viaggio per sostenere le visite mediche ma deve ottenere il «via libera» dalle società. L’ultimo miglio rimane sempre quello più pericoloso".