CdS - Sorpresa Lozano: ha già recuperato e sarà convocato per il Torino!

Alla vigilia di Napoli-Torino, durante la rifinitura sostenuto al 'Maradona', il medico sociale Raffaele Canonico ha valutato le condizioni di Hirving Lozano, uscito malconcio dalla sfida contro la Lazio. E ha dato una bella notizia a Rino Gattuso: il Chucky ha fatto dei notevoli progressi in un lampo dopo il trauma contusivo e dal dottor Canonico è arrivato il via libera per una convocazione già oggi. Il messicano ci sarà, probabilmente andrà in panchina, ma ha già recuperato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.