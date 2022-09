CdS - Sorride Spalletti: Lozano recuperato! Influenza smaltita, col Milan ci sarà

Hirving Lozano è da considerare recuperato, ma bisognerà capire se contro il Milan potrà partire dall'inizio. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Hirving Lozano è da considerare recuperato, ma bisognerà capire se contro il Milan potrà partire dall'inizio. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda il tridente, invece, la prima valutazione sarà relativa a Lozano: il Chucky ha smaltito l’influenza che lo ha escluso dalla trasferta di Glasgow e ha lavorato in sede in solitudine, ma è ovvio che Spalletti dovrà testarne il recupero dal vivo. Riflessioni anche sul centravanti che dovrà sostituire l’infortunato Osimhen: il solito testa a testa Simeone-Raspadori. L’unica certezza? Kvaratskhelia.