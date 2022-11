Cds - Spalletti ha deciso: tre cambi contro l'Empoli, svelati i nomi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara di oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara di oggi: "Tre cambi e una primizia: Osi e Jack nel tridente dal primo minuto. La formazione che oggi sfiderà l'Empoli al Maradona dovrebbe presentare tre novità dall'inizio rispetto alla squadra che sabato ha cominciato la partita con l'Atalanta: Mario Rui e non Olivera, Politano al posto di Lozano e Raspadori per Elmas. Per il resto: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Rui; e centrocampo con Anguissa favorito su Ndombele, Lobotka in regia e Zielinski a dettare i ritmi tattici".