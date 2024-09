CdS su ADL: "Si è fatto una corazza di antipatia litigando con tutti"

vedi letture

Tra pochi giorni, cinque per l'esattezza, Aurelio De Laurentiis festeggerà i 20 anni da presidente del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport: "Il calcio ha reso popolare Aurelio facendolo passare, da dietro la cinepresa, davanti alle telecamere. E’ esploso.

Si è fatto una corazza di antipatia litigando con tutti, fedele alla personalissima massima io sono io e voi non siete un cazzo. Formidabile. Contesta la Federcalcio, la Lega, l’Uefa. Vorrebbe un campionato senza piccole squadre che non portano soldi. Litiga con le emittenti televisive e con i giornalisti. È De Laurentiis, bellezza. Lui sa come si fa"