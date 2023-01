CdS su Gollini: Napoli valuterà possibilità di acquistare suo cartellino dall'Atalanta

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla dell'arrivo al Napoli di Gollini.

"Vice: quest’anno le gerarchie sono chiare ma il diritto di riscatto permetterà al club azzurro di valutare la possibilità di confermarlo e dunque di acquistarlo dall’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Un investimento a costo zero, per il momento: Gollini ha stoffa ed esperienza internazionale, eppure nell’ultimo anno e mezzo non è mai riuscito a esprimere quelle doti che a un certo punto gli avevano aperto le porte della Nazionale e della Premier. Il passato, per carità: con la Fiorentina era diventato il guardiano della Conference dopo 3 presenze in campionato - l'ultima proprio contro il Napoli ad agosto - e ora invece giocherà per lo scudetto".