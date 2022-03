CdS su Insigne: "Segna pochissimo e non supera l'uomo, c'è un dubbio..."

Gli esterni del Napoli sono in grande difficoltà, segnano poco e la squadra ne risente. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli esterni del Napoli sono in grande difficoltà, segnano poco e la squadra ne risente. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il crollo vero si registra sugli esterni: 7 gol per Insigne, la metà a confronto con la ventottesima di una stagione fa, di cui 6 su rigore: il primo su azione è arrivato con la Lazio, giornata numero 27, ma a mancare sono gli spunti, la capacità di saltare l'uomo e creare superiorità. Già: forse comincia a pesare il sacrificio difensivo, sempre ineccepibile. Forse. E ancora: soltanto un gol per Politano e 4 di Lozano rispetto agli 8 e ai 9 di un'annata fa, un capitale di energia fondamentale sottratto alla maratona-scudetto. E per concludere, Ounas è a quota zero: i sogni non volano con le ali spezzate".