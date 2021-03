CdS sul Covid: "Il calcio rischia un nuovo stop, cresce la paura della sospensione"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando l'andamento della curva dei contagi, riflette: e se il calcio rischiasse di fermarsi di nuovo? Lo scrive Roberto Perrone nel suo editoriale dal titolo "Covid, il calcio rischia un nuovo stop". Il giornalista ricorda che il 9 marzo di un anno fa ci fu la sospensione del calcio e adesso, insieme alla curva dei contagi, cresce la paura di un altro blocco. "Il Paese è in crisi, i contagiati proprio ieri hanno superato i 3 milioni. E nel calcio si litiga, ognuno chiuso nella sua parrocchietta. Il solito. Però, per adesso, si va avanti. Altri non possono dire lo stesso".