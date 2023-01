Cds sul febbricitante Kvaratskhelia: "Può saltare allenamento di oggi anche per l'allerta meteo"

Massima prudenza per Khvicha Kvaratskhelia, out per febbre. Recupererà per sabato? Prova a rispondere il Corriere dello Sport

Massima prudenza per Khvicha Kvaratskhelia, out per febbre. Recupererà per sabato? Prova a rispondere il Corriere dello Sport: "Per Salernitana-Napoli, in fin dei conti, c’è tempo, e la prima mossa, un dribbling secco senza se e senza ma, non poteva che essere il riposo, lontano dal freddo e dal gelo: una serata al riparo dalle insidie, poi oggi si vedrà e, probabilmente, si eviterà di azzardare con l’allenamento in una città in cui resiste l’allerta meteo".