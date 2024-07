Prima pagina CdS sulla vittoria della Spagna: "Campeones!"

"Campeones!" è il titolo che comanda oggi la prima pagina del Corriere dello Sport per celebrare la vittoria dell'Europeo della Spagna

"Campeones!" è il titolo che comanda oggi la prima pagina del Corriere dello Sport per celebrare la vittoria dell'Europeo della Spagna: le Furie Rosse piegano 2-1 l'Inghilterra in finale con i gol di Nico Williams e Oyarzabal e salgono per la quarta volta sul tetto d'Europa. Nel taglio basso si parla invece di mercato, con la Roma che sfida il Leicester e tenta l'affondo per Soulé e la Juventus che continua a puntare Koopmeiners per rinforzare ancora il centrocampo.

Roma - Soulé, c'è l'all in della Roma

Juventus - Koopmeiners ha in testa solo Motta