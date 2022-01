CdS - Svelato il motivo per cui Bonucci ha aggredito il segretario dell'Inter

Perché Bonucci ha avuto quella reazione contro Mozzillo, segretario dell'Inter? Scene brutte, vergognoso il comportamento del centrale della Juve che non ha giustificazioni. Il Corriere dello Sport spiega quello che è successo e svela il motivo della rabbia improvvisa di Bonucci: "Probabilmente l'esultanza per il gol di Sanchez del segretario nerazzurro, che ha avuto anche un passato come dirigente delle giovanili del Napoli".