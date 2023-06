CdS - Thiago Motta piace per due caratteristiche, ma c'è un grosso ostacolo

Thiago Motta è uno degli allenatore che Aurelio De Laurentiis tiene in considerazione per il post Spalletti. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Se c’è un secondo indizio, e comincerebbe ad essere (quasi) sufficiente, è quello stile europeo, il phisique du role, la sobrietà che conquista. E se poi ce n’è pure un terzo, e a quel punto conviene vacillare, si può scorgere in quel senso d’incertezza che s’avverte nel futuro di Thiago Motta, nella consapevolezza che esiste un contratto con il Bologna - fino al 2024 - ma che ancora debbano risolversi questione interne".