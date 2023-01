Cds - Tre club su Demme, ma il Napoli è stato chiaro: partirà solo in 2 casi

Come scrive il Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen, l'Eintracht e l'Adana seguono il centrocampista tedesco

Non si ferma il mercato attorno a Diego Demme. Come scrive il Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen, l'Eintracht e l'Adana seguono il centrocampista tedesco - chiuso in stagione da Lobotka con appena 20' in campo - ma il club azzurro è stato chiaro con tutti: sarà ceduto soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo.