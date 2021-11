CdS - Ultima proposta per Insigne: maxi-stipendio fino al 2026, ma nessun bonus alla firma

Non c'è ancora accordo tra Lorenzo Insigne e il Napoli per il rinnovo di contratto del capitano azzurro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Di tempo per sistemare le cose, comunque, ce n'è, l'importante è volerlo: il Napoli può spingersi a prospettare un rinnovo fino al 2026 con ingaggio che con la parte variabile può sfiorare i 5 milioni - come l'attuale -, ma senza bonus alla firma, ritocco dello stipendio e diritti d'immagine. Fine".