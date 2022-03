CdS - Veretout e la frase choc a Mourinho: "Se non firmo, non gioco"

Come racconta il Corriere dello Sport, si fanno tesi i rapporti con il centrocampista e il club giallorosso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È rottura tra Jordan Veretout e la Roma. Come racconta il Corriere dello Sport, si fanno tesi i rapporti con il centrocampista che ha rotto anche col suo agente Mario Giuffredi: il manager ha fatto causa al giocatore chiedendo un risarcimento da 3 milioni.

I problemi sono legati alla trattativa per il rinnovo del calciatore, che avrebbe chiesto uno stipendio da 6 milioni al club giallorosso. Il quotidiano svela un dialogo choc con il tecnico Mourinho: "Si racconta di un colloquio privato con Mourinho, nel quale il giocatore si è sfogato esprimendo concetti duri: "Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più".