CdS - Zero debiti, utili in crescita ed equilibrio economico: perché il Napoli è così appetibile

Sono questi i motivi per i quali il Napoli ha un grande appeal sul mercato, al punto che alcuni rumors su interessamenti dagli States ci sono.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Zero debiti, equilibrio economico, utili in crescita". Sono questi i motivi per i quali il Napoli ha un grande appeal sul mercato, al punto che alcuni rumors su interessamenti dagli States stanno piovendo negli ultimi giorni. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Con la gestione De Laurentiis il Napoli ha prodotto anche 60 milioni aggregati di utile (erano 137 fino a l Covid), accumulato 126 milioni di patrimonio netto e oltre 100 milioni di cassa.