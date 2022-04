CorSera - ADL resta a Napoli fino al Sassuolo: niente ritiro, ci saranno sedute quasi di psicoanalisi

La notte ha portato consiglio e, allora, il ritiro si è trasformato in «cene e incontri integrati ai turni di allenamento per risolvere le criticità»

La notte ha portato consiglio e, allora, il ritiro si è trasformato in «cene e incontri integrati ai turni di allenamento per risolvere le criticità». In buona sostanza un invito di De Laurentiis, stavolta condiviso, a sedute collettive. Quasi di psicoanalisi. Il presidente fa sapere che resta a Napoli per i prossimi 5 giorni, fino alla partita casalinga contro il Sassuolo. Un ulteriore passo falso della squadra comprometterebbe infatti la qualificazione Champions. Lo scrive il Corriere della Sera.