Corsera: "ADL vorrebbe la legge della Thatcher per risolvere il problema ultras"

Sull'edizione odierna del Corriere della Sera si analizzano gli episodi di violenza e di razzismo avvenuti durante Napoli-Milan e Juventus-Inter.

"La battaglia verso la normalità è difficile. Le punizioni troppo blande. I colpevoli, attraverso l’uso delle telecamere dentro gli impianti, vengono quasi sempre scoperti e sottoposti a daspo, ma da fuori continuano a guidare le curve. Quanto è successo a Napoli, durante la partita con il Milan, è diverso ma non meno grave. De Laurentiis vorrebbe mutuare in Italia la legge portata in Inghilterra dalla Thatcher. La Federcalcio assiste preoccupata all’escalation dell’intolleranza nelle curve e chiede aiuto al governo. Ma serve anche l’aiuto dei protagonisti. I giocatori devono dare l’esempio. Cuadrado ha sciupato il gol cercando di colpire Handanovic che a sua volta ha rimediato il rosso. La rissa in mezzo al campo tra giocatori che si agguantavano e si spintonavano è stato uno spettacolo pietoso, proseguito nel tunnel degli spogliatoi.