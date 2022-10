CorSera ai piedi di Spalletti: "E' lui il leader! Sottovalutato perché lontano dai salotti buoni..."

Elogio a Luciano Spalletti, "un allenatore sottovalutato perché lontano dai salotti buoni", sulle pagine del Corriere della Sera.

Elogio a Luciano Spalletti, "un allenatore sottovalutato perché lontano dai salotti buoni", sulle pagine del Corriere della Sera: "Il Napoli ce l’ha in panchina il leader. Le varie partite delle squadre di Luciano Spalletti hanno sempre lasciato tracce – in ogni zona del campo – della raffinata qualità di un lavoro tattico e fisico molto serio e pignolo. Spesso sottovalutato l’uomo di Certaldo, magari anche perché poco attratto dai salotti buoni, a volte spigoloso nei rapporti, sicuramente allergico alla diplomazia. Chi però lo ha seguito a lungo, nel suo lavoro quotidiano, può solo certificare il valore di un tecnico preparato come pochi, concreto, duttile e abile nel tirare fuori il meglio dai giocatori-chiave soprattutto.

Questo Napoli è l’ultima creatura di Luciano, ma sono autentiche tesi universitarie le stagioni vissute con l’Udinese (portata fino alla Champions), la Roma (2 Coppe Italia, una Supercoppa, Totti «falso nove» e goleador implacabile) e l’Inter (Brozovic inventato regista, nerazzurri di nuovo in Champions dopo una vita, fra mille bufere, caso Icardi compreso). Gli manca lo scudetto italiano (ne ha vinti 2 in Russia), ottenerlo a Napoli regalerebbe la santità calcistica a chi comunque già oggi è un top della panchina".