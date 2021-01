Corsera - Assenze hanno snaturato progetto tecnico di Gattuso

Le assenze hanno snaturato il progetto tecnico di Gattuso. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza così i prossimi impegni degli azzurri: "La coppa Italia contro l’Empoli (mercoledì), la sfida con la Fiorentina e la Supercoppa contro la Juventus. Partite in rapida successione in cui il Napoli prova a recuperare i suoi big: Koulibaly, Mertens e forse Osimhen, le cui assenze hanno pesato e snaturato il progetto del tecnico. A Gattuso serve un mano, non sempre ci pensa la provvidenza".