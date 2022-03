Corsera avverte il Milan: "Sfida al Napoli spartiacque per il giovane Diavolo"

Si parla del derby di Milano sull'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea i problemi vissuti in questo periodo da Milan e Inter

Una partita incollata sullo 0-0. Si parla del derby di Milano sull'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea i problemi vissuti in questo periodo da Milan e Inter: "Un risultato che, con la regola del gol doppio in trasferta, regala ai rossoneri la possibilità di qualificarsi per la finale dell’11 maggio anche con un pareggio purché raggiunto segnando almeno una rete. Ma la Coppa diventa un pensiero lontano.

Milan e Inter devono concentrarsi sulla volata scudetto. Napoli, domenica al Maradona, è uno spartiacque molto importante per il giovane Diavolo. I campioni d’Italia, venerdì contro la Salernitana, devono rompere l’incantesimo: gol e vittoria diventano un imperativo.