CorSera - Caso Suarez: spunta una "talpa" che ha informato la Juve delle indagini

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla del caso Suarez svelando nuovi retroscena sulle indagini portate avanti dalla Procura di Perugia. A quanto pare, il sospetto degli inquirenti va oltre: una "talpa" potrebbe aver informato la società bianconera dell’indagine e delle intercettazioni che stavano svelando la prova truccata organizzata dall’università per stranieri di Perugia. Sarebbe altrimenti inspiegabile il motivo per cui Chiappero non solo non si interessa più della pratica Suarez al Viminale, ma nemmeno risponde al vice-prefetto con cui era contatto, Antonella Dinacci, che più volte prova a telefonargli.