CorSera - Crisi psicologica prima che tattica: ecco il primo obiettivo di Calzona

Francesco Calzona debutta da primo allenatore del Napoli con un pareggio contro il Barcellona. Questo il commento del Corriere della Sera

Francesco Calzona debutta da primo allenatore del Napoli con un pareggio contro il Barcellona. Questo il commento del Corriere della Sera: "All’inizio Francesco Calzona, detto Ciccio, ex rappresentante di caffè e una vita sul campo da vice, di Sarri, di Spalletti e di Di Francesco, si inchina ossequioso davanti a Xavi.

Alla fine, invece, non lo degna di uno sguardo, concentrato sui suoi ragazzi che, dopo mille patimenti e il rischio di affondare, restano in piedi e gli regalano la gioia del pari. Non è granché, ma è meglio di niente. Ora la speranza è che il nuovo tecnico, arrivato da appena due giorni, riesca a dare un’anima e un gioco a una squadra in evidente difficoltà, in crisi psicologica prima ancora che tattica e con molti giocatori da rimotivare e recuperare".