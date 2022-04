CorSera - Ennesimo suicidio sportivo: il Napoli torna indietro di tre anni col ritiro

Il Napoli cade in maniera indecorosa a Empoli e viene messo in punizione, com'è già accaduto in passato. Lo ricorda il Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cade in maniera indecorosa a Empoli e viene messo in punizione, com'è già accaduto in passato. Lo ricorda il Corriere della Sera: "Il ritiro permanente come soluzione al disastro di Empoli: il Napoli torna indietro di tre anni e finisce in punizione nel tentativo estremo della società di salvare la qualificazione alla prossima Champions. Fino a ieri era corsa scudetto. L’ultima volta era successo con Carlo Ancelotti e tutta Italia ricorda come andò: ammutinamento della squadra, multe a pioggia per i giocatori e, alla fine, esonero dell’allenatore. Qualcosa è cambiato da allora, ma i fatti si sono ripetuti nel segno dell’ennesimo suicidio sportivo di cui questa squadra è stata capace".