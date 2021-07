CorSera esalta Jorginho: "Con lui si suona meglio. I tifosi del Chelsea lo adorano"

Il Corriere della Sera stamani esalta le caratteristiche del "professor" Jorginho, definito maestro d'orchestra che martedì ha calciato con una calma olimpica il rigore decisivo per la qualificazione in finale. I tifosi del Chelsea lo adorano, ma adesso lo temono visto che sarà avversario della loro Inghilterra. In nazionale dal 2016 il centrocampista ex Napoli ha segnato 5 reti. Nato in Brasile, è naturalizzato italiano per la discendenza da un trisavolo veneto. Nel suo palmares: 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa col Napoli, 1 Champions League e 1 Europa League con il Chelsea.