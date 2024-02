CorSera esalta Osimhen: "Il sole di Napoli, con lui non è impossibile vincere a Barcellona"

Elogio a Victor Osimhen e alla sua prestazione contro il Barcellona sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera

Elogio a Victor Osimhen e alla sua prestazione contro il Barcellona sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "Pareggia la rete di Lewandowski che sembra una condanna, strappa un sorriso al nuovo allenatore, tira fuori il Napoli dalle fiamme dell’inferno. Victor Osimhen torna dopo due mesi e lascia subito il segno al tramonto di una partita complicata e giocata per lunghi minuti in apnea: il centravanti della provvidenza sorprende Inigo Martinez e fulmina Ter Stegen, soprattutto colora la notte del Maradona.

Arrivare ai quarti della Champions, fra tre settimane in Spagna, sarà complicato, ma con un centravanti così, niente è impossibile, neppure rimontare in campionato. Osi è il sole di Napoli, la speranza di una squadra che dovrà faticare per uscire dalla crisi in cui è sprofondata e che soltanto dopo il pareggio del nigeriano riesce a mettere alle corde i catalani".