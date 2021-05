Corsera - Gattuso ad un passo dalla Champions e dall'addio: già pronta la nuova squadra

Un Rino Gattuso molto vicino ad accettare la corte della Fiorentina per la prossima stagione. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che si sofferma sul futuro di Rino Gattuso: "Il Napoli ha vinto la partita decisiva con la Fiorentina ed è a un passo dalla Champions. Ma anche a un passo dai saluti finali di Gattuso, che si sarebbe promesso proprio alla Fiorentina.

L’incompatibilità tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis non sminuisce il traguardo che la squadra potrà certificare domenica prossima vincendo in casa contro il Verona. Per Rino è la prima volta da allenatore, per il Napoli il gradito ritorno dopo un anno di assenza".