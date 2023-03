Corsera - Giuntoli per 3 anni in attesa di Kvara al punto da chiedersi: dov'è il trucco?

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'arrivo in azzurro di Kvaratskhelia.

Un Cristiano Giuntoli in attesa per tre anni per l'acquisto di Kvara, al punto da chiedersi 'dov'è il trucco?'. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'arrivo in azzurro di Kvaratskhelia.

"Normali non sono i suoi 11 gol al primo campionato in Italia, non lo sono i suoi gesti tecnici. E probabilmente normale non è il fatto che fosse sul taccuino di tanti club e che poi nessuno ha avuto il coraggio di prenderlo. Il d.s. del Napoli Giuntoli lo monitorava dal 2020 («un fenomeno ma nessuno lo conosce» raccontava all’epoca nello spogliatoio del Napoli) aspettava che il prezzo del suo cartellino calasse (costava 30 milioni) e rischiava che potesse finire in un’altra squadra. Invece no, lui non si muoveva dalla sua Georgia, al punto che il d.s. partenopeo si è chiesto: «dov’è il trucco?». Niente trucco e niente inganno.