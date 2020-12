Corsera - ADL scende in campo e insiste: forza maggiore ha impedito trasferta allo Stadium

Oggi processo al club, chiamato oggi davanti al collegio di garanzia del Coni per il terzo grado di giudizio sulla gara-fantasma conto la Juve. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che prova a fare il punto sull'attesa sentenza: "Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione: De Laurentiis si accinge all’ultima difesa in sede di diritto sportivo per provare a sovvertire le sentenze di primo e secondo grado, insistendo sulla causa di forza maggiore che aveva impedito la trasferta all’Allianz Stadium".