Corsera: "Il Napoli continua una stagione sulle montagne russe"

Il Napoli limita i danni. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che all'indomani del pareggio in Europa League sul campo dell'Az della squadra di Gattuso scrive: "Eppure il Napoli era andato subito in vantaggio sul campo dell’AZ Alkmaar: cross di Di Lorenzo e anticipo secco di Mertens che al 6’ mette la gara in discesa.

Nella ripresa, però, gli olandesi prendono in mano la partita, pareggiano con Martins Indi su azione da calcio d’angolo e sprecano un calcio di rigore concesso per fallo di Bakayoko. Ospina ipnotizza Koopmeiners. Il Napoli continua così una stagione sulle montagne russe".