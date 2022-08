CorSera - Il Napoli è una scommessa: l'anno di transizione può diventare di rivelazione

Quel che c’è oggi in casa Napoli è un cantiere che fondamentalmente è anche una scommessa, scrive quest'oggi il Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quel che c’è oggi in casa Napoli è un cantiere che fondamentalmente è anche una scommessa, scrive quest'oggi il Corriere della Sera che però apre a più scenari: "La percezione è che sarà una stagione di transizione ma se tutte le trattative che sono in piedi andassero poi a buon fine l’orizzonte potrebbe schiarirsi e, chissà, il Napoli diventare una sorpresa anche per gli addetti ai lavori che per ora collocano la squadra dietro il gruppetto di testa Milan, Inter, Juventus e Roma".