CorSera - Il Porto fa muro, ma ADL ha l'accordo con Conceicao: se ne sta occupando Mendes

Probabile sorpresa di Aurelio De Laurentiis: Sergio Conceiçao, ancora sotto contratto con il Porto, è la prima scelta del presidente per la panchina del Napoli. Il portoghese dovrebbe svincolarsi in queste ore, ma il Porto fa muro. Per lui è pronto un biennale da quattro milioni lordi. Regista dell’operazione è Jorge Mendes, il procuratore plenipotenziario, che gestisce peraltro anche gli interessi di Rino Gattuso. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.