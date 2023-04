CorSera - Juventus, per la manovra stipendi si parte a fine aprile: sanzione nel campionato in corso

La Juventus si appresta a dover vivere un altro procedimento sportivo dopo quello che l'ha condannata a subire il -15 in classifica

La Juventus si appresta a dover vivere un altro procedimento sportivo dopo quello che l'ha condannata a subire il -15 in classifica a causa del filone d'inchiesta sulle "plusvalenze fittizie". Ovviamente stiamo parlando del procedimento sulle "manovre stipendi", con il procuratore Giuseppe Chiné che nei prossimi giorni invierà la chiusura degli atti alle difese prima di aprire un nuovo procedimento che dovrebbe partire tra fine aprile e inizio maggio e dovrebbe concludersi entro la fine del campionato in corso.

Cosa rischia la Juventus? - I bianconeri a questo punto rischiano una maxi multa "da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto" e in più altri punti di penalizzazione che andrebbero a sommarsi, a meno che non venga accolto il ricorso bianconero, ai 15 punti che sono già stati tolti al club in questa stagione. Per il Corriere della Sera le violazioni dovrebbero riguardare l'articolo 31, ovvero "violazioni in materia gestionale ed economica" con il comma 3 che spiega che viene punita: "La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti".