CorSera: "L'uscita di De Bruyne ha liberato lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa"

Il Napoli vince contro l'Inter e si riprende la vetta della classifica. Un successo importante, per com'è arrivato e per il momento. Anche dopo l'ennesimo infortunio, quello di Kevin De Bruyne, Antonio Conte non si è disperato e ha trovato la soluzione. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera:

“E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. Kdb si fa male al flessore calciando il rigore dell’1-0”.