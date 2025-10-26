CorSera: "L'uscita di De Bruyne ha liberato lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa"
Il Napoli vince contro l'Inter e si riprende la vetta della classifica. Un successo importante, per com'è arrivato e per il momento. Anche dopo l'ennesimo infortunio, quello di Kevin De Bruyne, Antonio Conte non si è disperato e ha trovato la soluzione. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera:
“E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. Kdb si fa male al flessore calciando il rigore dell’1-0”.
28 ott 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lecce
|Napoli
