CorSera - Napoli-Roma, intesa faticosa per Milik: nell'affare il 2001 Bouah

L'accordo tra il Napoli e la Roma per Milik non è stato per niente facile da trovare, ed al momento manca soltanto il sì del polacco per chiudere definitivamente la trattativa. Ne ha parlato anche l'edizione di oggi de Il Corriere della Sera: "L’intesa tra Napoli e Roma per il trasferimento di Milik è stata raggiunta molto faticosamente. All’inizio doveva includere Under e il giovane Riccardi, ora in ballo potrebbe esserci il solo Bouah. Comunque sulla valutazione del polacco le idee ora sono convergenti: dai 40 milioni chiesti da De Laurentiis in avvio si è scesi a 25, bonus inclusi".