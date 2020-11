Corsera: "Nessun calciatore ha gradito le parole di Gattuso in Tv"

A nessuno piace essere etichettato 'professorino', e nessuno dei giocatori del Napoli ha gradito quello che Rino Gattuso (foto) ha detto in tv. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che cerca di analizzare il clima nello spogliatoio del Napoli.

"Probabilmente la sconfitta contro il Milan è stato soltanto il pretesto per un avviso ai naviganti che aveva in serbo da un po’. La reazione dei giocatori, al rientro nello spogliatoio, quasi quasi lo ha rianimato. Lo sfogo a caldo ha sortito un effetto forte, risvegliando tutti dal torpore che si era visto in campo. La squadra, compatta, lo ha affrontato imputandogli la «brutta figura» a telecamere accese. Rino ha rincarato la dose fino a spingere forte il piede sull’acceleratore: se non cambiamo registro, sono pronto ad andar via. È calato il silenzio, gli sguardi si sono incrociati e il confronto è continuato. Acceso e franco, come piace a lui. Pane al pane e vino al vino, con toni chiari e anche urlati. Con l’ipotesi mai immaginata prima di una separazione. La notte ha portato il suo buon consiglio e ieri mattina a mente fredda un nuovo confronto, tranquillo e soprattutto propositivo.