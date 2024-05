Corsera - Non era Conte la prima scelta di ADL per la panchina del Napoli

Questa è la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere della Sera sulla corsa alla panchina del Napoli

Il Napoli prova a rialzarsi con Antonio Conte, la prima scelta di Aurelio De Laurentiis era Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Questa è la notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere della Sera sulla corsa alla panchina del Napoli dopo i disastri della stagione appena conclusa, che ha visto i campioni d'Italia uscenti chiudere al 10° posto.

"Il calcio è cambiato. La figura del maestro di tattica strapagato che arriva con la lista della spesa non è destinata all’estinzione: lo dice il caso del Napoli che prova a rialzarsi con Conte. Che però era un’alternativa a Gasperini, il Re Mida dell’Atalanta, 250 milioni di plusvalenze e solo bilanci in utile a Bergamo. Ma oggi piace sempre di più il tecnico che sa lavorare in team. E che non è più in cima alla piramide societaria, questo è il vero cambiamento".