CorSera - Solite due facce: nella ripresa Napoli e Venezia sembrano dello stesso livello

vedi letture

Il Napoli non va oltre il pareggio sul campo del Venezia e spreca l'occasione. Questa l'analisi che fa all'indomani il Corriere della Sera: "La grande occasione scappa via in laguna, il Napoli torna a casa da Venezia con la certezza che no, non ha giocato la partita come una finale mondiale, così come invece aveva predicato Conte. È stato piuttosto il solito Napoli a due facce: quello tosto, energico del primo tempo che tiene testa nella propria trequarti al pressing altissimo della squadra di Di Francesco, sfrutta la sua qualità nel contropiede e produce le sue cinque occasioni da gol; e quello piuttosto svuotato della ripresa che invece di aggredire per infliggere il colpo del ko, sembra aspetti che l’occasione chiara e nitida piova dal cielo. E un Napoli a tratti anche intraprendente ma che non morde, l’effetto è che il Venezia non trema mai.

Sintesi semplice: un pareggio senza gol e con tanti rimpianti, da una parte e dall’altra. Simeone spreca nel recupero la palla del match point davanti a Radu su perfetta imbeccata di Okafor, e Meret, due minuti dopo, vola più in alto che può per neutralizzare il siluro di Nicolussi Caviglia. Se non fosse per i 41 punti di differenza in classifica, le due squadre sembrano sullo stesso piano. Eppure, una guarda allo scudetto, l’altra alla salvezza".