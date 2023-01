Corsera - Spesso Napoli si è rifugiato in un cono d'ombra per sottrarsi alla pressione

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive così dell'ormai dichiarato obiettivo stagionale del Napoli: lo scudetto.

"Ci sono i numeri ad accendere i riflettori sul traguardo, a eliminare quel cono d’ombra , anche comodo, della «normalità» in cui in passato squadra e club si sono più volte rifugiati per sottrarsi alla pressione". L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive così dell'ormai dichiarato obiettivo stagionale del Napoli: lo scudetto.

"Il girone d’andata chiuso a 50 punti è un’impresa riuscita in serie A (4 volte), soltanto a Juventus e Inter. Sarà pure statistica, che ha un suo valore specifico, ma tutte e due hanno vinto poi lo scudetto. Spalletti è consapevole che il Napoli può vincere e sempre il Napoli può evidentemente perdere l’«occasione». Quindi indirizza ogni gara verso la conquista del titolo. Con la consapevolezza che 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica (9 se il Milan, che ha una partita in meno, dovesse vincere domani a Roma contro la Lazio) sono un bottino (quasi) da record in serie A. Il Napoli si era avvicinato con Sarri, nella stagione 2017-2018, chiudendo il girone di andata a 48 punti. Alla fine furono 91 e lo scudetto «fu perduto in albergo» prima ancora che sul campo della Fiorentina.