Corsera sui senatori andati via:: "Il loro malumore quanto condizionava gli altri?

Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica ampio spazio al Napoli e pone l'accento sui benefici della rivoluzione estiva, puntando il dito sui senatori che hanno ora cambiato aria.

"Quanto il malumore di chi sapeva di andar via o sperava di andar via condizionava gli altri? Qual era l’atteggiamento in campo: vado e risolvo o aiuto i miei compagni? Quanta considerazione aveva un giovane nel cerchio magico dei «più forti»? Perché il rendimento (e l’umore) di giocatori come Politano o Mario Rui ora è migliore? I risultati: su 11 partite il Napoli ne ha vinte 9, non ha mai perso, ha segnato 31 gol e ne ha subiti soltanto 8. È primo nel suo girone di Champions ed è in testa anche in campionato, con 20 punti su 24. Ha vinto in modo netto, ma ha anche imbastito rimonte in campi difficili. È il Napoli che non subisce più (anche involontariamente) la legge del più forte. È un Napoli libero".