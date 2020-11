CorSera sul Napoli: "Grande gara e si torna in zona Champions, che rimpianto la Juve..."

Napoli virtualmente terzo, in crescita. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Il Napoli ha giocato una grande partita ed è rientrato appieno nel mischione della zona Champions, che vede cinque squadre tra i 18 e i 17 punti. Ora più che mai c’è il rimpianto per la partita non giocata contro la Juventus, a Torino, costata lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione".