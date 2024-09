Prima pagina Cronache di Napoli apre con Pierpaolo Marino: "ADL ha sempre speso per il club"

A 20 anni di presidenza al Napoli di Aurelio De Laurentiis Cronache di Napoli ripercorre le tappe del lungo percorso che hanno portato dalla ripartenza in Serie C allo scudetto del 2023. Per questo motivo è stato intervistato in esclusiva il direttore sportivo che permise ai partenopei quella straordinaria ripartenza, ovvero Pierpaolo Marino. "Un orgoglio guidare la ripartenza" ha detto ai taccuini del quotidiano l'ex direttore, che su De Laurentiis ha aggiunto: "ha sempre speso per il club"