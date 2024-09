Prima pagina Cronache di Napoli: "Conte ha cambiato pelle al Napoli"

vedi letture

Questa l'apertura odierna di Cronache di Napoli per celebrare il tecnico leccese che sfiderà presto la Juventus

L'esordio in campionato non aveva fatto ben sperare (ko 3-0 contro l'Hellas Verona), ma ora "Conte ha cambiato pelle al Napoli". Questa l'apertura odierna di Cronache di Napoli per celebrare il tecnico leccese che sfiderà presto la Juventus, questa sera impegnata invece in Champions contro il PSV.

A dettare legge in cima alla classifica di Serie A però non sono gli azzurri e tantomeno l'Inter Campione d'Italia in carica, ma la sorprendente Udinese di Kosta Runjaić. Ieri a Parma i friulani sono riusciti a trovare un successo pesantissimo ribaltando lo svantaggio e trionfando 3-2, ottenendo il primo posto momentaneo.