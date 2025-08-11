I dubbi della Gazzetta: "Strategia non prevede nuovo attaccante, ma qualcosa non torna"

Giacomo Raspadori è sbarcato ieri a Madrid, stamattina sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto con l'Atletico. Queste le ultime notizie che arrivano dalla Gazzetta dello Sport sulle trattative in casa Napoli: "Ora il Napoli si ritrova in una strana condizione: la seconda rivoluzione ha viaggiato veloce, ha portato a rinforzare la rosa e ad allungare le rotazioni. Però, a conti fatti, resta l'attacco la grande incognita.

Raspa e Simeone via dopo Kvara e Osimhen, l'attacco del terzo scudetto praticamente cancellato e una strategia che in questo momento – vero o no? – non prevederebbe un nuovo innesto offensivo. Quantomeno non è considerato prioritario dal club. Sarà, ma qualcosa non torna e nemmeno lo spostamento in avanti di un top player come De Bruyne riesce a far quadrare i conti. E i soli arrivi di Lucca e Lang potrebbero non bastare".