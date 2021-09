I due motivi per cui ADL seguirà il Napoli a Leicester

Questa sera Aurelio De Laurentiis sarà al fianco della squadra per la partita contro il Leicester. In passato, ricorda il quotidiano Repubblica, il presidente del Napoli era solito snobbare la competizione, ora invece non stupisce la sua presenza. La gara vale tanto, è tanta roba per il target della competizione e anche perché agli azzurri si è riacceso l'entusiasmo dopo le difficoltà e le tensioni prima con Ancelotti e poi con Gattuso.