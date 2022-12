Fatto Quotidiano sul calcio italiano: "Pres. Figc cena con alcuni club, Paratici come a capo di più club"

Si fa sempre più ampio il quadro che emerge dalle carte della Procura della Repubblica di Torino.

"Il presidente della Figc a cena con un circolo ristretto di presidenti di società di calcio. I debiti “morali” tra Juventus e Atalanta che non finiscono nei bilanci. Il direttore sportivo Fabio Paratici che si muove come fosse a capo di un pool di squadre (una super mini lega). L’allenatore Massimiliano Allegri (non indagato) consapevole di quale scopo avessero avuto le plusvalenze. Calciatori che non fiatano quando la società dice al pubblico (anche quello degli azionisti) che gli hanno ridotto lo stipendio di quattro mensilità mentre hanno già firmato l’accordo per riprenderne tre. E poi: “Tutte le figure apicali – Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, John Elkann – che avevano “piena e diffusa consapevolezza“della “gestione foriera di perdita“e dell’'eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze”. Infine persino alcuni “pagamenti in nero” agli agenti dei calciatori".