Fatto Quotidiano sull'Italia- "Riconfermato pure Bonucci, quello delle trattative con lo Stato per i cortei in pandemia"

“Cinque giorni dopo la figuraccia con la Macedonia e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, tutto è perdonato"

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

“Cinque giorni dopo la figuraccia con la Macedonia e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, tutto è perdonato. Il peggior risultato di sempre della Nazionale finisce nella classica farsa all’italiana: per un fallimento totale, sportivamente ed economicamente devastante, non paga nessuno”. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Fatto Quotidiano' commentando le ultime notizie sulla nazionale italiana e attacca duramente Leonardo Bonucci.

“Si è auto-riconfermato anche Bonucci, quello della smargiassata della “pastasciutta” a Wembley e delle trattative con lo Stato per i cortei in pandemia, che vuole essere “un esempio per i ragazzi” e dà la colpa dell’eliminazione al format. Uno regge l’altro, uniti dalla paura che un passo indietro possa far venir giù tutto, spalleggiati dalla stampa amica e dal silenzio di politica e istituzioni”.