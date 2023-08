Gazzetta - Accelerata decisiva per Lindstrom: due fattori hanno convinto il Napoli

"Da tempo il Napoli sta seguendo l’esterno offensivo Jesper Lindstrom, classe 2000, dell’Eintracht Francoforte".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

L'affare Gabri Veiga saltato e l'offerta del Psv per Lozano: questi i fattori decisivi per l'affondo su Lindstrom secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così sul danese la rosea oggi in edicola: "Da tempo il Napoli sta seguendo l’esterno offensivo Jesper Lindstrom, classe 2000, dell’Eintracht Francoforte. La beffa sull’affare Gabri Veiga ha convinto il club azzurro ha variare un po’ la strategia e ad accelerare proprio per l’ala, che sa giocare su entrambe le fasce e ha colpito molto i dirigenti nello scontro diretto degli ottavi di Champions con i tedeschi.

Aurelio De Laurentiis stava portando avanti comunque la trattativa al di là di quello che sarebbe successo per Hirving Lozano. E l’offerta arrivata sabato dal Psv Eindhoven per il messicano ha dato un’ulteriore spinta all’operazione Lindstrom".