Gazzetta - ADL ha chiesto a Gattuso la Champions, serve seguire la linea post lockdown

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport si sofferma su quelli che sono gli obiettivi di casa Napoli, e quelle che sono le richieste fatte proprio dal patron De Laurentiis al tecnico di Corigliano: "E poi Aurelio De Laurentiis a Gattuso non chiede la luna, ma la Champions. Rino deve seguire la linea mostrata nel post lockdown: idee chiare di gioco, grinta e addio ai black out delle partite “pre ringhio”. La squadra è con lui, su questo non ci piove".